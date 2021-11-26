跨部門打擊非法油站截16儲油車　檢近9000公升柴油5人被檢控　　

警方一向重視道路安全及社區民生問題，有見於青衣區內的非法油站不單對其他道路使用者造成阻塞及危險，非法加油站亦未提供任何消防安全設施或裝設加油站專用的消防裝置及設備，一旦發生火警，後果嚴重。

有見及此，警方青衣分區及新界南交通部人員聯同消防處打擊非法燃油轉注特遣隊，在10月下旬至11月中旬期間，分別進行4次打擊非法加油站行動，共檢獲約8,900公升柴油，市值超過15萬元。人員同時截獲16部車輛，包括油缸車及非法改裝作儲存柴油的貨車，及一批懷疑涉案的入油工具。

行動中，3男2女涉嫌違反《消防（消除火警危險）規例》、《危險品條例》及《危險品（一般）規例》將會被檢控。所有涉案車輛已被拖往小蠔灣及大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。

另外，警方聯同消防處、海關、食物環境衞生署（食環署）、地政總署、葵青民政事務處及環保署人員，昨日(25日)在青衣區內的非法油站黑點進行跨部門行動。警方及消防處人員在清梅街打擊非法加油站；環保署人員在昂運路安排清走非法加油站的化學廢料；食環署人員負責清理垃圾及清洗地面；地政總署人員引用《土地（雜項條文）條例》對不合法佔用未批租土地的建構物貼上告示及移走；警方及葵青民政事務處人員則相關黑點加裝超過70塊混凝土屏障及展示葵青區地區管理委員會的警告字句，以防非法加油活動死灰復燃。

葵青民政事務處同時協調警方、路政署、地政總署及運輸署人員在該些黑點附近進行跨部門清理棄置車輛行動。其中運輸署已於上周對棄置於非法加油站黑點附近的車輛貼上告示，警告相關人士必須於限期內移走棄置車輛。