認手機偷拍男更衣室　凌羽一認違公德被判緩刑

知名學業及生涯策劃顧問凌羽一博士(本名許奕暉)把3部手機暗藏在背囊不同位置，將之帶進公眾足球場更衣室，偷拍更衣室內的男使用者，結果被人發現報警拘捕。他早前承認1項作出有違公德的行為罪，今天(26日)在屯門裁判法院被判監2個月、緩刑2年。署理主任裁判官王詩麗判刑時指案情嚴重，但考慮到被告患抑鬱症及驚恐症，正接受心理及藥物治療，認為即時監禁不利於被告更生，而緩刑令亦如同「懸頂之劍」，時刻警惕被告，故給予被告1次更生改過的機會。

報稱教師、現年38歲的被告許奕暉，被控於2020年10月20日在天水圍天業路公園足球場的男更衣室內，作出有違公德的行為，即用手機拍攝其他男性的的裸體片段。被告早前認罪後，裁判官為他索取感化官報告。辯方今引述報告，表示希望法庭接納感化官建議判處感化令。惟裁判官考慮到控罪和案情嚴重，被告是有計劃及有目的地到達案發球場，而被告亦向感化官承認在網上曾觀看同性色情影片及結識同志網友，網友提議被告拍攝類似片段，被告因此犯案，故裁判官拒絕判處感化令。

不過裁判官指出，被告有良好背景，過去多年在學術上取得不少成就，曾在香港中文大學任教約14年，亦於2018年獲選為「全球華人傑出青年」。惟被告在成長過程中一直承受來自父親的壓力，他亦須隱瞞自己為同性戀，而案發時他與相交8年的伴侶出現感情問題。考慮到被告患有抑鬱症及驚恐症，醫生建議接受6至9個月的藥物治療，裁判官認為即時監禁的影響已經大於懲罰和影響被告更生，故最終判被告緩刑。

案情指，案發當日早上，天水圍天業路公園球場內有19名男子踢足球。大約中午時分，球場的男子進入更衣室沐浴，有人發現被告抱著背囊，坐在更衣室內的長櫈上，其後又來回行走及擺動背囊。其中1名男子又見到背囊有反光，遂上前質問被告及報警。警方其後在被告的背囊中發現3部手提電話，分別插在不同位置，每部手機均拍攝到20至30分鐘片段。警誡下，被告向警員表示「我貪玩，我偷影人，我唔會再做，我知錯啦」。

案件編號：TMCC326/2021