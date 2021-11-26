山野郊遊成港人疫情新寵　人均製造1至2件垃圾

有環保團體就香港郊野垃圾情況進行調查，發現有67%受訪者認為，遠足山徑的垃圾問題嚴重，而數字亦創調查自2016年進行以來的新高；當中最多垃圾種類為紙巾，其次為食物，第三名則是膠袋和消毒濕紙巾，而每人每次郊遊都製造1至2件垃圾。團體呼籲市民要更加注重自己的郊遊行為，包括帶走垃圾、源頭減廢，並在正規地點或路徑進行郊遊活動，避免造成滋擾或破壞，讓郊野環境可持續發展。

環保團體綠色力量發表最新《香港郊野垃圾調查》，調查發現市民郊遊決定與否，原因均和疫情有關，有近3成受訪者表示，因「疫情較去年緩和」和「疫情建立新習慣」而增加郊遊。疫情爆發後，港人郊遊次數增加，由2019年或之前平均每月3.2次，增加至今年疫情下3.5次。

由於人流增加，不少熱門行山點都滿布人群，於是有超過80%的受訪者稱，為了避開人潮而避免到訪熱門郊遊地點。有近70%受訪者自行發掘新郊遊地點，甚至另有一成半受訪者表示會自行開闢新山徑。

綠色力量高級保育經理呂德恒說，市民自行發掘或開闢新景點和路徑，既會構成安全風險，亦會影響郊野環境，遊人所到之處或會踐踏植被，更可能為開路而砍伐。他又稱，不少人迹罕至的地點都是稀有動物棲息地，若有人群出現聚集，或會影響生態環境。

至於垃圾問題方面，調查發現每人平均每一次郊遊都會製造出1至2件垃圾，其中有一半受訪者承認，郊遊時會同時製造口罩和消毒濕紙巾等防疫垃圾。另外，有超過60%受訪者每次郊遊時均會製造塑膠垃圾，平均每次製造2.5件。逾40%受訪者郊遊或露營時或會使用即棄餐具，當中超過80%是即棄塑膠餐具。呂德恒建議市民郊遊時，應主動減少使用即棄餐具和其他即棄用品，貫徹源頭減廢。