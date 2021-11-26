國泰縮客運　下周單程回港最高8400元　留學生寧海外過聖誕

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，在日前宣布下月聖誕、新年客運高峰期來臨前，會減少約三分一、原以閉環執勤模式運作前往香港的客運航班，將改為只運載貨物，令聖誕前夕的客運量減少，或使機票價格上升。東網發現下周倫敦返港航班票價最高索價約8,400港元，有升學顧問指票價較以往貴50%，認為國泰措施打亂了海外就讀的莘莘學子回港聚天倫計劃，並指不少留學生終選擇留在海外。

以往本港留學生回港度聖誕的高峰期一般在下月中前出現，但受到隔離措施影響，留學生需提早至本週至下月上旬回港東網在今午(26日)在國泰官網查看倫敦希思路機場來港航機的單程票價，發現下周的平均票價達526.9英鎊，折合約5,500港元，下周三(12月1日)索價最高，1程需要約8,400港元，每天的價格差距巨大。

升學中心英識教育合夥人陳思銘日前表示，收到數十位家長致電求助，但今向東網指，至少過半的在英本港留學生選擇不回港。他指出留學生及家長認為，現時機位有限，機票價格大增，「機票較以住貴50%」，再加上需租住檢疫酒店，令留學生回港開支大增。與此同時，當地學校針對留學生，提供住宿支援及活動等友善政策，令不少原欲回港的留學生卻步。但陳坦言，國泰客運航班的突然改變令不少家長大失預算，指他們感到憤怒，認為國泰應該及早公布資訊，使家長能盡早規劃。

香港民用航空事業職工總會秘書長葉偉明則表示，國泰即使減少客運航班，但應至少會維持一定的航班數量。他解釋，航空公司需要維持航線經營權協議中的最少數量，「可能由每日1班，變成2至3日才有1班」，短期內的確令機位變得緊張，對票價帶來壓力。

國泰回覆東網查詢時，未有正面回應受影響的的客運航班數量、國家或地區的分布，以及受影響的客人數量，僅回覆正整合2021年12月的客運航班，包括取消部分前往香港的航班。我們會盡快聯絡受影響顧客，盡量安排他們乘搭其他同一天抵達目的地的航班，務求將對顧客行程的影響減至最低，並向受影響乘客致歉。