禁聚令豁免仍未獲批　香港街馬延至明年第4季

香港街馬2021將延期至至明年第4季。圖示為往年的賽事。

「香港街馬」(Streetathon)原定於今年12月5日舉行，主辦方「全城街馬」今日(26日)在社交平台發貼文宣布，因政府尚未批准禁聚令豁免申請，賽事將延期至明年第4季進行。主辦方表示，延期決定並非「終結」，會繼續計劃及磋商，竭力讓活動於明年與公眾見面。

「街馬」主辦方計劃在今屆首次舉辦全馬組別，途經「三隧三橋」及中環灣仔繞道。主辦方指，上月與政府仍就舉辦活動商討，獲得共識可向公眾發放活動資訊，讓公眾可為此作準備。

主辦方指，為保障社會公眾安全，舉辦大型戶外活動須安排一系列嚴格防疫措施及申請豁免禁聚令，故投入了比原本以倍計的資源及人力心力，加強防疫計劃。不過，主辦方表示活動至今尚未獲批，時間及疫情上帶來太多不確定性，無奈決定將活動延期。

本港多項大型體育賽事因應疫情取消或改期，包括原定本月舉行的樂施毅行者，以及明年舉行的「HK100」、香港國際7人欖球賽等。不過，維港泳及香港單車節則獲「開綠燈」，分別定於下月12日及明年1月16日舉行。