跟蹤女子入大廈　沾毒男認遊蕩判入戒毒所

無業男子於上月25日凌晨尾隨一名年輕陌生女子，到她居住的天水圍屋苑大廈；該女子受驚報警，大廈當晚的閉路電視片段亦在網上流傳。該無業男事後被捕，他早前承認一項遊蕩導致他人擔心罪，今天（26日）在屯門法院判刑。署理主任裁判官王詩麗判刑時指，感化報告透露被告拒絕合作、態度不理想，而戒毒所報告則顯示被告面對毒品誘惑，其抵抗意志軟弱，更揭示被告自17歲開始濫藥，曾服食氯胺酮、可卡因及冰毒，並對被告精神造成損傷，故王官最終採納報告建議，判處戒毒所令。

報稱無業的26歲被告劉英傑，被控於2021年10月25日在天水圍天富苑賢富閣遊蕩，導致女子X合理地擔心自身安全。

案情指，案發當晚，身穿短裙的女事主X在天水圍落車及步行回天富苑賢富閣的住所，途中X曾看見被告，但初時不以為意。直至X行到賢富閣的地下升降機大堂，她才發現一路上遭被告尾隨，X隨即跟着現場一名中年女子進入升降機，而被告就停留在升降機大堂。惟X步出升降機、準備返家之際，卻發現被告從另一部升降機中行出來，一言不發地看着她。X感到害怕，立即進入住所，並將事件告知父親，而被告則從樓梯逃走。警方翻查閉路電視後，於翌日（10月26日）拘捕被告。被告在警誡下招認稱「我見個女仔幾靚，咪跟住佢諗住認識佢，跟咗佢上樓嚇親佢，我都知唔啱。」

案件編號：TMCC2037/2021