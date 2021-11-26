師生戀案男教師續自辯　堅稱事主16歲前無性交

英文科男教師與15歲女學生發展師生戀，被指非禮對方及與對方非法性交之案件，今（26日）於區院續審。被告續自辯稱，2人是在事主16歲後才首次性交，指當時事主因喪貓失意，他到對方家安慰時發生。在此之前她與事主「講鹹嘢」及描述性交過程，只是作為「娛樂」及「紓緩」。

被告馮霆麾稱在兩人首次約會後，便感覺事主X對性好奇，但他強調並沒有做過X庭上指控的事情，「因為16歲之前唔能夠性交條界線，唔係好複雜嘅概念」，兩人都知道這界線。被告指與X拍拖後，X時常會發送意淫和語帶相關的用語，但指「係玩嘅」。例如X被雨淋濕，便會表示「濕晒」，法官聞言即不解反問「咁係濕晒嘛，點解又會諗咗另一邊？」

除上述例子外，被告亦澄日前庭上曾提過的「不明液體」，並不是如X所指的精液，其實是X挖苦他煮的食物難吃和臭。X說「每次去完你屋企，某啲部位嘅分泌液都會多咗」，被告就稱他以為X是說出汗。被告亦指X訊息中提到的「痛」，並非X庭上所指的陰部痛，而是X說自己「頭痛、腳痛、經痛、背痛」等，向他撒嬌。被告承認他與X曾在他家中談及性交過程，但只是「一種娛樂」，2人都知道不可逾越「界線」，「講鹹嘢都算係一種紓緩」，而且「講鹹嘢唔等於要除衫做架嘛」。

被告表示X曾跟他說過，她把2人的關係告知其母，X母初不反對他們交往，還想相約「見家長」，但2人關係後遭學校發現，X母就似乎不再同意2人拍拖。他與X的關係維持至2019年尾變得複雜，X開始變得多疑又情緒化，相處漸漸困難。他其後不堪X多番懷疑他有否第三者，故向X表示想分開冷靜。

被告馮霆麾（37歲）否認2項非禮，及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮當時15歲女童X，另與X非法性交。案件押後至12月22日續審。

案件編號：DCCC 552/2021