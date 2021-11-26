在囚人士求准許致電非家人　司法覆核被駁回

曾提出司法覆核、成功替在囚人士爭取投票權的釋囚蔡全新，於2016年在囚期間提出司法覆核，要求准許在囚人士在懲教院所內打電話與非家人，指懲教署用以限制在囚人士致電外界的常規違反《基本法》。案件於2018年審訊，原訟庭法官黃國瑛在逾3年多後，於今天（26日）頒判詞駁回蔡的申請，裁定懲教署的做法符合《基本法》及有實際需要。

本案申請人為當時仍在監獄服刑的蔡全新，答辯人是懲教署署長。一直協助申請人的香港社區組織協會幹事蔡耀昌表示，申請人早已出獄，他昨日曾嘗試聯絡申請人但不果，之後會把結果通知對方。蔡坦言對結果感失望，並會與律師研究判詞，與申請人一起考慮是否上訴。他稱在囚人士使用電話與外間通訊是基本權利，外國亦有安排在囚人士以電話等與外間聯絡，認為香港應亦可辦到。

法官於判詞指，現時在囚人士並非完全不可以電話與外間聯絡，他們可以與家人聯絡，懲教署亦根據工作守則，如認為在囚人士確有需要，可安排他們與家人以外的指定人士聯絡。法官指該工作守則並無與《基本法》牴觸，有關限制亦屬合理。判詞亦指，雖然有外國會安排在囚人士以電話與他人聯絡，但每處地方的情況會有所不同，懲教署的資源亦有限，不能無限制地安排在囚人士打電話。法官又認為懲教署按照在囚人士的紀律及刑期等去考慮是否批准其打電話，做法亦屬合理；署方按每宗個案作考慮，並不涉及歧視。法官最終認為申請人所提出的理據均不成立，遂駁回其申請，並下令申請人要支付答辯方訟費。

案件編號：HCAL 188／2016