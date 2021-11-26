政Whats噏：范鴻齡續任醫管局主席　將探討如何挽留人手

政府宣布，再度委任醫院管理局(醫管局)現任主席范鴻齡，任期兩年，由今年12月1日起生效。醫管局行政總裁高拔陞歡迎范鴻齡獲得續任，指范鴻齡帶領醫管局走過充滿挑戰嘅兩年，又指醫管局同事會繼續支持同配合范，攜手走向未來。

來自商界嘅范鴻齡兩年前就任醫管局主席之初，曾與醫管局員工度過一個多月嘅「蜜月期」。然而開心嘅日子消失得好快，突如其來嘅新冠疫情對醫管局嘅資源同人手都構成重大考驗，管理層同前線醫護嘅關係亦變得緊張，後來管理層向曾經參與罷工嘅數千名醫管局員工發信，要求解釋「缺勤」原因。今年9月范鴻齡承認醫護流失問題惡化，可能會令醫管局服務青黃不接，況且香港亦正面對人口老齡化。

獲續任嘅范鴻齡指醫管局已成立持續發展專責小組，重點檢視有關公營醫療持續發展嘅問題，並制訂策略方向，以應對醫管局嘅中、長期規劃。范鴻齡又話會繼續同小組成員探討，如何優化不同課題嘅應對策略，尤其是挽留人手、專科門診輪候時間管理同發展智慧醫院，並確保落實有關建議，令公營醫療服務可持續發展。