文化博物館周日起辦新李小龍展　展親撰而未開拍劇本

沙田香港文化博物館今日(26日)宣布，將於下周日(28日)起舉行「平凡•不平凡-李小龍」展覽，並會展出約400件李小龍相關展品及相片，以及多件新展品，其中包括由李小龍構思，但從未面世的武術電影《無音簫》劇本，以及李小龍寫給親友的親筆書信等。展館亦加入多媒體元素，包括沉浸式光影展品，讓市民回顧這位國際武打巨星的傳奇。

新的李小龍展將展出其嬰兒時期曾穿着的上衣、在香港求學時所用的劍擊面罩、在華盛頓大學的考試溫習筆記、在泰國拍攝《唐山大兄》時寫給妻子蓮達的家書、他首部著作《基本中國拳法》初版、截拳道牌匾，以及電影《龍爭虎鬥》場景設計原圖。

展覽更加入由李小龍構思，但從未面世的《無音蕭》劇本。館長(歷史)王家敏表示，該電影於1968年藴釀，拍攝班底都已找好，但後來因李小龍返港製作多部電影而擱置。《無音蕭》故事講述1名武僧為取武術秘笈，經歷3次艱苦試驗後，終領悟到人生真諦，放棄成為秘笈傳人。展覽又展出多封家書及情信，市民可從中了解李小龍個人性格及思想。

此外，展覽亦增設多項大型光影展品及互動裝置，包括展示李小龍武學理念和人生哲學的光纖投影互動裝置，例如為人熟悉的「Be Like Water」等金句，以及沉浸式光影展品「我．武．無」，讓觀眾體會李小龍的自我實現理念。王家敏希望觀眾可以透過電影、武術及人生三方面，回顧李小龍堅毅的歷程。

原名李鎮藩的李小龍，以洋名Bruce Lee之名成為蜚聲國際的巨星。1940年生於美國的他在香港和美國求學，並在美國建立「振藩國術館」，更破格將中國功夫理念引入美國影視界。李在1971年回港拍攝5部電影，均成為經典。他又糅合多家武術理念，創立「截拳道」。在鏡頭外的李小龍愛家庭、愛閱讀，以書信流露真摰情誼，透過文字闡述一生理念。他一生力求突破固有限制，透過每日操練和自省，超越自我，蛻變成國際傳奇。正值32歲的李小龍1973年在香港逝世。

李小龍展覽由康樂及文化事務署主辦，李小龍基金會和香港文化博物館聯合籌劃，並由星空華文傳媒電影有限公司贊助。