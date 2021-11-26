政Whats噏：區議員短租議辦3個月　房署搞手續用咗2個月

話說房屋委員會早前發出信函，話因為依家唔少區議會人數都所剩無幾，而佢哋嘅辦事處亦都人去樓空，為咗物盡其用，打算將房屋署空置議辦重新放租約3個月，直至明年年初。原本呢個計劃，就諗住畀一班有需要區議員租用下，攝下空檔，但點知政府部門秉承做事拖拉嘅精神，淨係程序就用咗2個月，啲有意租用嘅區議員仲未有得用辦事處，就要準備搬走啦！

房委會早喺9月向區議會秘書處發出信函，話房署有122個空置議辦單位，歡迎議員申請租用，但就講明租用期由今年10月中至到明年年初新一屆立法會議員任期開始。而直至10月中，當局再向區議員發出第二次電郵，話再有88個空置議員辦事處可供議員短期租用，租用期就由今年11月上旬開始，同樣係去到明年年初。

多名葵青區議員包括盧婉婷、郭芙蓉同梁嘉銘，3個人喺第一次收到電郵，就分別申請青衣同葵涌區嘅空置議辦，並於9月30日遞交申請表，但礙於各分區租約辦事處行政工作進度不一，結果可謂差天共地。到目前為止，3人當中，只有盧婉婷喺11月初，成功租用青衣長發邨嘅辦事處。

至於梁嘉銘就話連文件都未搞掂，梁表示，房署叫佢簽文件，簽咗幾次都未得，唔知做緊咩，慨嘆話自己喺青衣有個辦事處，想喺葵涌區都有個，咁可以多個服務點，加上區議員宣誓後，少咗好多泛民區議員，好多市民求助無門，希望協助有需要市民，但點知申請程序用咗近2個月，現時都未有得用，但就嚟要還！笑言房署就算有生意眼光，但眼高手低，做唔好囉！

已經攞咗鎖匙嘅郭芙蓉就話新議辨雖然未入伙，但都唔會裝修㗎啦，擺張枱擺張凳就做嘢，反正亦都好快要交還房屋署咁話。

事實上，即便第一批就申請租用，其租期都相當短暫，租用辦事處不足3個月就要搬走，何況係第二批？是否有人願意承租都係問題。但原來即使有議員咁短時間都租，諗住服務更多啲區域嘅居民，但房署都搞到一鑊粥喎。區議員由申請租用至今近2個月，仍未有得用辦事處，就算交咗文件都喺得個等字，真係呢頭搞掂轉頭就要交番畀房署。今次出租安排令人費解，房署真喺要好好檢討下啦。