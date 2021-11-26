疫下兒童遊戲時數跌25%　劏房兒童社交遊戲大減40%

新冠肺炎疫情下，深水埗區兒童每周遊戲的時間減少，對劏房的兒童影響更甚。有機構在今年5月至8月進行疫下兒童遊戲實況研究，共收集到145份有效問卷，結果發現疫情期間，兒童每周的遊戲日數和時數均出現明顯下降，與疫情前比較分別減少20%及25%，而劏房兒童的社交遊戲時數更大減40%。

研究結果顯示，兒童在疫情期間於住所內的遊戲的時間，比疫情前增加16%，需要乘車外出的遊戲時間，跌幅達11%，而社交遊戲的時間大減25%。對劏房兒童而言，住所內的遊戲比疫情前增加33%，社交遊戲則大減40%。

有受訪家長表示，長期居家避疫令孩子使用電子產品的時間增多、身形變胖，肌肉力量也減弱，加上持續停課兼無法外出遊戲的雙重夾擊下，嚴重影響兒童的社交發展。

智樂兒童遊樂協會認為，遊樂空間也是公共空間的一部分，能夠回應家長關心的兒童成長需要，亦能凝聚社區，若希望為兒童創造更多合適的公共遊樂空間，除改造現有的遊樂場外，也可透過在居所附近的社區定時定候舉辧遊戲，可為小街坊提供成長必備的遊戲機會，由居民熟悉的當區組織推行，也令家長更安心放心。