教育局配合谷針　要求校內70%學生及教職員打針方可全日面授

教育局致函全港學校，若校內有70%學生及教師符合接種疫苗規定，可獲准恢復全日面授。

港府搵細路谷針！教育局今日(26日)致函全港中學、小學、特殊學校、非本地課程學校的校監及校長，因應12至17歲青少年可優先接種由內地研發的科興新冠疫苗，教育局宣布學校恢復全日面授的規定，基本要求是校內70%師生符合相關年齡規定的接種疫苗要求。

教育局指出，恢復面授課堂的要求有二，其一是校內已接種第2劑疫苗並超過14天的直接僱用教職員(包括教學及非教學人員)，達到全校直接僱用教職員人數的70%；其二是學生若接種由內地及德國合研的復必泰疫苗，18歲以下須最少1劑，而接種科興疫苗則須2劑，且完成接種超過14天者達到全校學生人數70%，教育局會按這些學校的實際情況，讓有關學校為學生安排全日面授課堂。

若學校未能達到以上全校恢復全日面授課堂要求，但個別班級的學生卻達到以上條件，教育局亦可允許有關學校為該級別的學生進行全日面授課堂及其他活動。

當局強調，若學校取得法團校董會或校董會的同意後，須填妥附件，在全校或個別級別安排全日面授課堂的目標日期前最少4個工作天，通知教育局所屬學校發展組其上課安排。一般而言，教育局會在約2個工作天內發出回條確認。