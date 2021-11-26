傳政府擬擴大疫苗氣泡範圍　食飯睇戲健身均須打針

港府疑出新招谷針！通關在即，政府日前宣布下月將推出「港版健康碼」，配合中港恢復往來，而新冠疫苗接種方面，本港截至今日(26日)有70.2%人口已接種首針疫苗，67.1%人口完成接種2劑，但其中70歲以上長者僅約30%完成接種。近日有傳媒引述消息指，政府擬把疫苗氣泡安排，擴大至所有食肆及表列處所。

食物及衞生局回覆查詢時僅表示，當局會視乎疫情發展、疫苗接種計劃的進度，以及「疫苗氣泡」措施的落實情況，政府會繼續檢討和適當地調節有關措施細節，並適時公布最新安排。

現時，疫苗氣泡只適用於12人1枱的D類食肆、酒吧、浴室、派對房間、夜店、卡拉ok、郵輪等；至於A、B、C類食肆、健身中心、電影院、美容院、泳池、博物館等處所，則尚未要求顧客打針。政府日前表示，會檢視擴展「疫苗氣泡」的可行性，意味着市民或要完成接種疫苗，才可以到訪上述處所及食肆。

政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇曾建議本港效法以色列，推出疫苗護照，要求上班、上學均須先完成接種疫苗。食物及衞生局局長陳肇始亦曾於電視節目表示認同，更明言進入電影院、健身室都應該打針。