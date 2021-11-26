南非現新變種病毒個案　非洲南部再多7地列A組指明地區

近日非洲出現新變種病毒個案，當中包括1宗抵港病例，成為亞洲首例，更出現2宗與之相關的個案。港府今日(26日)公布，因應新冠肺炎疫情的發展，將於明日(27日)凌晨零時起，開始收緊從非洲南部8個地區，分別是博茨瓦納、斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋到港人士的登機及檢疫要求，連同目前已經被指明為高風險地區的南非，禁止於21天內曾逗留當地的非香港居民入境。政府表示按現行機制對上述地區實施的防控措施，較英國、新加坡、以色列等地剛宣布的措施，更為嚴謹。

當局表示，非洲南部地區包括南非及博茨瓦納發現B.1.1.529變種病毒株。因此，除目前已經屬A組指明地區的南非外，政府亦指明博茨瓦納，以及毗鄰的斯威士蘭、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋為高風險的A組指明地區。於21天內曾逗留當地的非香港居民，包括旅客，不會獲准入境；而香港居民則必須已完成疫苗接種，並持認可疫苗接種紀錄方可登機來港，並在抵港後在指定檢疫酒店接受21天強制檢疫。