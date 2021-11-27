醉男衝出彌敦道　攔阻巴士變身格鬥王挑機

油麻地有醉漢衝出馬路攔阻巴士！昨晚(26日)接近10時，一輛271號路線的載客九巴，由佐敦港鐵西九龍站開往大埔富亨邨，當駛至油麻地彌敦道近寧波街一巴士站準備上落客時，一名年約40歲、身有酒氣及帶有醉意的男子，突然衝出馬路攔阻巴士，並將其背囊拋出路中。

醉男未幾脫去上衣，其後有車輛相繼駛至，司機見狀俱減速徐徐而過。此時，一名身穿黑衣男途人見狀，好心上前勸阻，詎料醉男向黑衣男作出格鬥手勢防範，又模仿已故功夫巨星李小龍的經典動作，雙方一度在路中拉扯。

醉男隨後檢回背囊，並點着一支香煙站在路中，又行近巴士車頭用腳踢向巴士，並爆粗指罵車長，車長見狀隨即致電控制中心，要求報警求助。未幾，醉男被黑衣男途人勸返行人路，事件擾攘約3分鐘，期間吸引不少市民圍觀，並將其大鬧彌敦道的過程拍下，上傳至社交網站。

警方表示，在昨晚10時03分接獲報案，指上址有一名醉漢鬧事，惟警員到場前，該名醉漢已離開現場，經初步調查後，案件列作醉酒人發現。

有網民指出，疑酒後衝出彌敦道攔巴士的男子，曾在2019年11月大鬧港鐵荃灣站，當時一名男子被發現躺於車廂內車門旁邊睡覺，阻礙乘客出入；一名非洲裔男子擬上前協助時，該名男子突然模仿李小龍格鬥的手勢，並向對方指：「你欺負我不懂英文，你知道什麼叫中國功夫嗎？」令在場一眾圍觀的乘客啼笑皆非。