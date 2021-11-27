東方日報A1：落閘慢過人　最強新冠入侵

非洲變種病毒來勢洶洶，有專家形容新變種病毒株「B.1.1.529」是「迄今最惡劣的變種病毒」，全球多國昨已相繼禁止非洲多國航班入境。本港日前亦證出現亞洲首兩宗案例，惟反應遲鈍的港府只於今日凌晨起新增7個非洲南部地區納入高風險地區，限制非港人不得入境，但港人完成疫苗後仍可抵港。本港有專家表示，該病毒有大量基因突變，或可降低疫苗效用，促請政府盡快禁止來自非洲南部人士入境，亦有專家建議做好南非相關機組人員的閉環管理，因為他們仍屬豁免檢疫人士，如感染後進入社區，不慎造成社區傳播，將有機會釀新一波疫情。

港府昨晚深夜姍姍來遲公布，今日（27日）凌晨零時起，將博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋列作A組高風險地區，連同早前已被指明為高風險地區的南非，非洲南部合共8個地區禁止非香港居民入境，但完成接種疫苗的港人亦可來港，並接受21天隔離檢疫。

一名南非抵港的印籍香港居民早前在富豪機場酒店檢疫期間，將病毒傳染予同層檢疫的加拿大抵港男子，及後證實感染變種病毒株「B.1.1.529」，成為亞洲首兩宗病例。政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日出席電台節目表示，傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗功效下降，保護力只剩40%至80%，而新病毒株「B.1.1.529」有大量基因突變，屬前所未有，憂慮進一步影響疫苗功效，傳播力有機會更強，建議本港倣效英國，禁止來自非洲南部人士入境。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦表示，該病毒有多處基因突變，大機會有免疫逃逸的能力，即降低疫苗效用，所以英國、新加坡、以色列等依靠接種疫苗與病毒共存的國家須採取禁飛，但該病毒的傳播速度依然未明，需要具體數據支持。如果該病毒可削弱疫苗作用，又傳播得快，隨時釀新一波疫情。

至於本港是否需要禁止南非航班抵港，梁認為，大部分國家只是禁止非本國人士從南非入境，本港目前已有相同做法，但政府應密切留意當地的爆發情況，如證實屬廣泛地區傳播，就有必要全面停航，連港人也禁止抵港。不過，他認為當務之急，是堵塞機組人員的豁免檢疫漏洞，因風險非常高。

他建議政府及航空公司做好南非相關機組人員的閉環管理，抵港後必須到指定酒店隔離，並與其他地區的機組人員分開工作，避免於機場、酒店出現交叉感染。他強調，疫情期間貨機比客機更加繁忙，貨機機組人員更加要加強防疫措施，避免造成輸入風險。

據報，「B.1.1.529」最早於11月中在非洲南部的博茨瓦納出現，南非、香港、以色列近日都相繼出現個案，截至昨日已累計超過80宗，其中超過60宗在南非約翰尼斯堡發現。該病毒的S蛋白共有32處基因突變，或削弱疫苗的保護作用。世界衞生組織已將其列為「正開展進一步監測的病毒株」（Variants Under Monitoring），如稍後評估為「值得關注的變異株」（Variant of Interest）或「值得憂慮的變異株」（Variants of Concern），可能被命名為希臘字母「Nu」。

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