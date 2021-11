東方日報A1：落閘慢過人　最強新冠入侵

非洲變種病毒來勢洶洶,有專家形容新變種病毒株「B.1.1.529」是「迄今最惡劣的變種病毒」,全球多國昨已相繼禁止非洲多國航班入境。本港日前亦證出現亞洲首兩宗案例,惟反應遲鈍的港府只於今日凌晨起新增7個非洲南部地區納入高風險地區,限制非港人不得入境,但港人完成疫苗後仍可抵港。本港有專家表示,該病毒有大量基因突變,或可降低疫苗效用,促請政府盡快禁止來自非洲南部人士入境,亦有專家建議做好南非相關機組人員的閉環管理,因為他們仍屬豁免檢疫人士,如感染後進入社區,不慎造成社區傳播,將有機會釀新一波疫情。

港府昨晚深夜姍姍來遲公布,今日(27日)凌晨零時起,將博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞及津巴布韋列作A組高風險地區,連同早前已被指明為高風險地區的南非,非洲南部合共8個地區禁止非香港居民入境,但完成接種疫苗的港人亦可來港,並接受21天隔離檢疫。

一名南非抵港的印籍香港居民早前在富豪機場酒店檢疫期間,將病毒傳染予同層檢疫的加拿大抵港男子,及後證實感染變種病毒株「B.1.1.529」,成為亞洲首兩宗病例。政府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日出席電台節目表示,傳播力強的變種病毒株Delta已令新冠疫苗功效下降,保護力只剩40%至80%,而新病毒株「B.1.1.529」有大量基因突變,屬前所未有,憂慮進一步影響疫苗功效,傳播力有機會更強,建議本港倣效英國,禁止來自非洲南部人士入境。

呼吸系統科專科醫生梁子超亦表示,該病毒有多處基因突變,大機會有免疫逃逸的能力,即降低疫苗效用,所以英國、新加坡、以色列等依靠接種疫苗與病毒共存的國家須採取禁飛,但該病毒的傳播速度依然未明,需要具體數據支持。如果該病毒可削弱疫苗作用,又傳播得快,隨時釀新一波疫情。

至於本港是否需要禁止南非航班抵港,梁認為,大部分國家只是禁止非本國人士從南非入境,本港目前已有相同做法,但政府應密切留意當地的爆發情況,如證實屬廣泛地區傳播,就有必要全面停航,連港人也禁止抵港。不過,他認為當務之急,是堵塞機組人員的豁免檢疫漏洞,因風險非常高。

他建議政府及航空公司做好南非相關機組人員的閉環管理,抵港後必須到指定酒店隔離,並與其他地區的機組人員分開工作,避免於機場、酒店出現交叉感染。他強調,疫情期間貨機比客機更加繁忙,貨機機組人員更加要加強防疫措施,避免造成輸入風險。

據報,「B.1.1.529」最早於11月中在非洲南部的博茨瓦納出現,南非、香港、以色列近日都相繼出現個案,截至昨日已累計超過80宗,其中超過60宗在南非約翰尼斯堡發現。該病毒的S蛋白共有32處基因突變,或削弱疫苗的保護作用。世界衞生組織已將其列為「正開展進一步監測的病毒株」(Variants Under Monitoring),如稍後評估為「值得關注的變異株」(Variant of Interest)或「值得憂慮的變異株」(Variants of Concern),可能被命名為希臘字母「Nu」。

