非洲變種毒猛烈　港府單靠谷針無新招　聶德權：接種率8成方通關

非洲變種病毒Omicron來勢洶洶，全球多國昨(26日)已相繼禁止非洲多國航班入境，而本港日前更證出現亞洲首2宗案例，惟港府施施然至今日(27日)凌晨起才將7個非洲南部地區納入高風險地區，但亦只限制非港人不得入境，被批評存防疫漏洞。公務員事務局局長聶德權今早在電台節目表示，全球新冠疫情持續，不斷出現新變種病毒是意料之內，初步認為Omicron的傳播力或較Delta病毒更高，承認距離疫情完結仍有漫漫長路。

聶又指，本港至今疫苗接種率70.2%，只達到階段性目標，若要與內地及國際通關，相信要80%以上接種率。他表示，目前學生群組接種率超過7成，相信下周四(12月2日)開始，12至17歲青少年可以接種科興疫苗，將有助推高接種率，但長者接種率仍然低，80歲以上只得17%，政府下周起會安排流動接種車到沙田新翠邨和觀塘樂華南邨，提供接種復必泰疫苗，希望方便長者，未來亦會到學校提供服務。

被問到會否推行「疫苗護照」，聶稱政府專家顧問袁國勇曾提出這個做法，現時衞生當局正在研究這個議題，相信稍後會有交代。

另外，聶指目前21間社區疫苗接種中心可以提供的服務多於需求，有點浪費，因此由1月起會減至10間，但醫院提供的疫苗接種站就會增加2間，至合共11間，市民亦可以到部分私家醫生診所打針。