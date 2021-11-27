提振航運推「智慧港口」　陳帆：稅務優惠研究明年提交立會審議

香港擁有優質高效的港口和發達的航運業務，運輸及房屋局局長陳帆今(27日)撰寫網誌表示，香港作為全球十大貨櫃港之一，2020年吞吐量達1,800萬標箱，不過由於海運及港口業屬環球業務，表現容易因國際政治經濟形勢變化有所浮動，政府除了會繼續與業界密切溝通，去年亦有修訂法例，為船舶出租商及海事保險業務提供利得稅優惠，指海運港口局轄下的海運業務委託人專責小‍組，已完成就進一步推行稅務優惠措施的研究，計劃明年向立法會提交有關建議；政府亦透過香港海運港口局成立專責小組，以推動「智慧港口」發展。

陳帆表示，本港的貨櫃港每星期約有280班班輪前往全球逾600個目的地，是區內的轉運樞紐，而香港更有近900家與船務相關的公司提供各種海運服務。為鞏固香港作為國際海運中心的地位，去年港府已修訂法例，為船舶出租商及海事保險業務提供利得稅優惠，而接下來海運業務委託人專責小‍組已完成進一步推行稅務優惠措施的研究，將會建議為指定海運業務委託人，即船舶管理人、船務代理及船舶經紀，提供半稅優惠，以吸引更多相關海運企業落戶香港。陳又指，計劃會於明年向立法會提交有關稅務寬減的法例修訂建議。

此外，為進一步提升港口效率及推動高增值海運服務，陳帆指正透過香港海運港口局成立專責小組，研究推動「智慧港口」發展的具體方案，包括建立數碼化系統，有助於便利碼頭營運商及相關業界人士溝通和存取資料，進一步提升港口效率和減少貨物處理時間及成本。

陳帆續指，港府會繼續致力推行「綠色港口」措施。除確保本地法例符合國際海事組織有關環境保護的最新要求外，亦會積極推進遠洋船應用潔淨能源，包括與業界及相關政策局和部門研究，為遠洋船提供液化天然氣補給的基礎設施及相關配套的安全規‍定和要求，相信可有助提升本港港口的競爭力。

為了進一步完善香港船舶註冊處海外支援團隊，以及擴大註冊處的服務範圍。陳帆稱，自2019年底起海事處已分階段在倫敦、上海、新加坡和悉尼設立香港船舶註冊區域支援團隊，預計今年年底會於三藩市、東京和多倫多陸續增設區域支援團隊，完成香港區域支援團隊的環球服務拼圖。而香港船舶註冊團隊所提供的環球服務將會涵蓋大部分香港註冊船舶經常到訪的北亞區域、亞洲和泛太平洋區域、歐洲和北美洲，並正籌備香港註冊船舶使用電子證書的立法工作，以提升海事服務的效率。