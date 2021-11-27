康文署檢討涉違國安法書籍　再有哲學書遭下架

《港區國安法》實施逾1年，康樂及文化事務署轄下的公共圖書館，陸續覆檢政治人物及涉本土政論的書籍，數度把相關書籍從圖書館下架，以檢討書籍有否違反國安法。寒蟬效應下，再有疑涉及民主敏感議題的《大時代的哲學》無聲地於公共圖書館下架，本報記者於圖書館網頁搜尋相關書籍時，已顯示「沒有符合的檢索結果」。本報正向康文署及相關書籍作者了解事宜。

《大時代的哲學》由好青年荼毒室所著，屬於哲學類別書籍，以「假如時代動蕩，即使我們不質疑時代，時代也會向我們發問。種族、民主、環境、科技、愛情，無一不成問題。大時代的哲學，時代問，我們亦問。」作為書本簡介，該書2020年7月出版，是好青年荼毒室著「好青年哲學讀本」第三部曲。而其姐妹本第一部曲的《好青年哲學讀本》及第二部曲《小日常的哲學》目前未有受影響，依然可於圖書館借閱。

據了解，自2020年6月30日《港區國安法》實施後至今，康文署轄下香港公共圖書館，至少有72項館藏涉嫌內容可能違反國安法而被下架，其中包括前香港眾志秘書長黃之鋒、、學者陳雲及《壹傳媒》黎智英的著作，如黃之鋒的《我不是英雄》及《我不是細路：十八前後》、陳雲的《香港城邦論》、《香港城邦論2》、《城邦主權論》、《香港保衞戰》、《香港遺民論》和《身土不二》及黎智英的《門窄路狹出生天》、《時代，請等等。》、《自己的聲音》等。