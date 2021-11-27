警搗深水埗無牌樓上吧　拘負責人6酒客

警方持續打擊無牌場所，搗破深水埗一間無牌樓上酒吧。深水埗警區反三合會行動組經情報分析及深入調查，展開代號「虎撲」行動，於昨晚(26日)8時許突擊搜查大南街203至211號一單位，懷疑有人在內經營酒吧。

警方經調查後以涉嫌「無牌賣酒」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》(第599F章)拘捕單位姓蔡(62歲)本地男負責人。另外2男4女(34至47歲)則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」及違反「禁聚令」被捕及票控，7名被捕男女已獲准保釋候查。

行動中，警員檢獲約10支酒、90罐啤酒及一批音響設備。

新冠肺炎疫情持續近2年，且疫情反覆，近日再有新型變種病毒，本港防疫工作步步為營。其中有不法分子無視禁令，經營非法賭檔、無牌樓上吧等場所，造成其中一大防疫漏洞。警方近期多次採取執法行動逐一搗破，惟有關情況不斷發生，非法場所冚之不盡。

早前有時事評論員表示，疫情下政府專注防疫工作，不法分子的氣燄因此壯大，不停開設非法場所，以增加收入來源。此外，若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，礙於法律問題，確診者有機會隱瞞行蹤，令有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷，影響感染控制工作，不法場所最終演變成播毒源頭。

此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於4人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。