腐肉恐嚇信頻現　蕭澤頤斥犯人鬼祟幼稚　立會選舉動萬警布防

多名法官及建制派人士接連收到帶粉末、肉碎，甚至疑為「屎漬」的恐嚇信，一名自稱網名為「何歡喜」人士日前承認與恐嚇高院及區院法官等事件有關，東網獲悉寄信人為前學民思潮姓范成員，現於台灣一大學修讀。警務署署長蕭澤頤今早(27日)出席警察學院結業會操後回應指，對恐嚇事件予以譴責，批評寄信人行為鬼祟又幼稚，案件已交由有組織及三合會調查科跟進。他又提到，下月19日舉辦的立法會換屆選舉，將會安排逾1萬警力。

蕭表示，立法會選舉當天全日會部署逾1萬警力，並有大量便裝人員，亦會安排突種部隊，強調對任何企圖搗亂破壞選舉的人不會容忍，又指當日會密切留意情報，不論是線上或線下，更不論違法人士身在海外，或有同黨於香港，如有任何違法行為均會嚴正執法。

至於早前受野豬襲擊的警員，蕭指該警員仍然留醫，已進行兩次手術，包括縫了14針，正等待植皮。他強調警方到場是為保護市民，及後亦無向漁護署施壓，質疑有人企圖抹黑警方、煽動仇警。

此外，蕭澤頤在警察學院結業會操致詞時，特別向殉職的水警總區女總督察林婉儀表達敬意，形容她是忠誠勇毅的模範。