港府派流動車下周五到屋邨谷針　11間社區接種中心年底關閉

政府再出新招谷針，為提高長者接種率，政府將於下周五(12月3日)起推出疫苗流動接種站，讓市民特別是長者在其社區聚腳點接種，首站將到沙田新翠邨，另外11間社區疫苗接種中心運作至本年底後關閉。

政府發言人今日(27日)表示，疫苗流動接種站以接種車的模式運作，短時間到不同地點，是一個新嘗試，認為以往外展隊到社區服務籌劃時間較長，配套設施和場地限制亦較多。政府表示，市民在接種車打針的流程與在社區接種中心相同，工作人員會在接種車附近空地設立臨時等候區和休息區，現場有醫生提供諮詢服務，接種車亦備有輪椅升降台。

接種車每次會提供1款疫苗接種服務，即由內地及德國研發的復必泰疫苗，或由內地研發的科興疫苗，市民可到此接種第1劑至第3劑疫苗，流動站開放時間為上午10時至下午5時，而最後即場報名時間為下午4時30分。

另外，政府今宣布10間社區疫苗接種中心延長運作至明年3月底，11間則運作至本年底後關閉，理由是接種計劃的運作模式已由過往以社區疫苗接種中心為主，逐漸轉為以接種中心結合公立醫院接種站、私家診所及稍後推出的新冠疫苗流動接種站等多元化接種點的方式。

11間即將關閉的社區疫苗接種中心分別位於九龍灣體育館、天暉路體育館、中山紀念公園體育館、教育局九龍塘教育服務中心、何文田體育館、界限街體育館、將軍澳體育館、龍琛路體育館、友愛體育館、東涌社區會堂和彩虹道羽毛球中心。