公共事業利潤增長穩定　61%員工斥加薪低　促明年增6%

香港打工仔為兩餐拚搏，最大心願是薪酬與付出成正比。香港公共事業工會聯合會一項調查發現，屬下港燈、煤氣、中電及電訊盈科4間企業工會的61%受訪員工，今年加薪只有1至2%，在扣除通脹後實質加薪負0.4%；75%以上受訪者期望明年加薪達4%至6%。有員工認為疫情下工作量上升，但企業薪酬機制卻不合理，工會則要求加薪不少於5%，並按公司業績派發獎金。

4個企業工會上月訪問1,640名員工。調查顯示，62%受訪者指疫情下工作量不斷上升，但企業未有相應調高薪酬，更有42%員工表示對公司歸屬感非常低。

工會表示，在疫情持續下本港公共事業業績未有受到太大影響，工作量反而增加，利潤有不同程度上升，並向股東派息，其中中電更多達4次，批評企業經營者往往將企業利潤最大化，但員工的加薪幅度不合比例，認為企業不重視員工的勞動價值。

中華煤氣公司華員職工會批評，煤氣公司去年錄得超過60億港元盈餘，股東及董事獲派股息及分紅，但員工卻要凍薪是沒有道義。工會建議，公共事業員工明年劃一加薪不少於5%，並根據公司業績派發獎金，調高福利待遇。工會亦要求企業調整員工退休年齡，容許員工選擇延長至65歲退休，並減少外判，增加全職員工。