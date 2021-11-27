今增3宗輸入病例均帶變種病毒 包括1名俄羅斯返港機組人員

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(27日)新增3宗新冠肺炎輸入個案，涉及1男2女，年齡介乎47至72歲，全部由高風險地區抵港，3人均帶有變種病毒，包括1名俄羅斯返港的機組人員。至今本港個案累計12,425宗，另有少於5宗初步確診個案。

新增個案包括一名47歲女子11月25日從英國經航班CX252抵港，抵港後於機場確診，並驗出L452R變異病毒株。她並無出現病徵，6月3日及24日在港接種兩劑由德國及內地合研的復必泰。

另一名患者為72歲女子，11月21日從印度經阿聯酋乘搭航班EK384抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，11月25日發病隨後確診，並驗出L452R變異病毒株。她3月4日及4月20日在印度接種兩劑由印度研發的Covidshield疫苗。

餘下一名患者為58歲男機組人員，11月26日從俄羅斯經航班RU449抵港，於機場確診，並驗出L452R變異病毒株。他並無病徵，1月29日及2月19日在俄羅斯接種當地研發的衞星5號疫苗。