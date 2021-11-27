調查指16%人鹹片成癮　寧自慰拒性交　醫生：睇得多有勃起障礙

網絡發展愈見發達，手機已成下載不同資訊的平台，方便市民隨時閱覽新聞、遊戲、財經等，連色情資訊亦變得隨手可得，惟青少年過早接觸會造成負面或不健康觀念。有機構調查發現，逾62%受訪者在10至15歲期間第一次接觸色情資訊，有約15%更少至9歲前，亦有16%稱已對色情片或照片成癮。

香港性教育、研究及治療專業協會在今年2月至5月進行調查，成功收到989份問卷，包括訪問青少年(10至19歲)時期有看色情短片或照片的人士，了解當時的短片給予他們甚麼觀念，當中高達67.5%受訪者指相關資訊「沒有提及安全性行為」、亦有62.7%指資訊「沒有提及性行為是需要負責任」。

另外，認為相關資訊指「女人說不其實心裏是喜歡」、「女人只是用來滿足男人性慾的一件物品」的人，亦分別有33.4%及20.7%。在所有受訪者中，有16%稱已對色情短片或照片成癮，有15%甚至喜歡自慰更甚於與伴侶性交。

調查亦訪問了性生活不美滿的男士及女士，當中約40%男士指對伴侶沒有性慾，32.9%表示與伴侶性交的滿足感少於自慰。女性方面，48.5%表示與伴侶性行為時沒有或減少高潮，35.1%表示與伴侶性行為時沒有或較少性興奮。

家庭醫生、性治療師吳穎英表示，網上的色情短片特點是誇大、新奇，會令人產生驚喜及震驚，而過度刺激腦部的獎勵電路，會分泌異常大量的多巴胺，令人體驗渴望及快樂，「同吸毒差唔多」。由於青少年的腦部市高度可塑性，令他們更容易上癮，亦有可能在長大後即使與伴侶關係好，亦性慾不足，其至有色情資訊引致的勃起功能障礙。

吳建議，家長可以豐富兒童和青少年的生活、讓他們學習如何管理壓力和舒缓情緒、多遵守限制上網的規則、及把電腦放在家裹公眾的地方，讓家長隨時能查看等，至孩子的思想成熟，足以辨別色情資訊與現實的分別，了解成熟健康關係的概念，再容許他們接收網上的色情資訊。