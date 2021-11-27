灣仔地區康健站正式開幕　11區康健站已全數投入服務

食物及衞生局宣布，灣仔地區康健站今日(27日)正式開幕。康健站提供多項「地區為本」的基層醫療健康服務，包括為曾中風、髖部骨折或心肌梗塞的病人，提供社區康復服務等。

灣仔地區康健站由循道衛理中心負責營運，由主中心和5個服務點組成，主中心設於禮頓道公理堂大樓16樓，而5個服務點則分別位於循道衛理中心總部、循道衛理康健家、循道衛理盈樂軒、循道衛理康健坊和循道衛理樂藝坊。該康健站早前已投入服務。

地區康健站會提供健康推廣、護理諮詢、健康風險評估、健康管理小組和慢性病管理等基層醫療健康服務，亦同時提供社區藥劑師諮詢服務，和為曾患中風、髖部骨折或心肌梗塞的病人提供社區康復服務，讓他們可在地區康健站繼續進行復康，從而盡早融入社區生活。此外，地區康健站會與醫院管理局港島東聯網，特別是律敦治醫院，合作籌辦活動和為出院病人提供相關基層醫療服務。

食衞局局長陳肇始表示，地區康健站以地區為本為市民提供基層醫療服務的理念，透過非政府組織夥伴的積極參與，善用區內網絡及資源，靈活地推動切合社區需要的基層健康服務。

政府目前於11區設立規模較小、屬過渡性質的地區康健站，日後會過渡成為當區的地區康健中心。至於葵青、深水埗的地區康健中心已投入運作，黃大仙、屯門的中心則目標於2022年上半年開始營運。