大棠楓香林部分樹葉已變紅　牛背鷺林內現　漁護署籲市民降噪

賞紅葉是港人秋冬熱門節目，以往不少港人為此遠赴日本、南韓「賞紅」，今年仍只能留港拍照「打卡」。位於大欖郊野公園的大棠楓香林每年均有不少人慕名而來，漁農自然護理署網頁昨日(26日)調整該處「紅葉指數」為「黃(C級)至紅(B級)」，意味楓香林的紅葉已開始變黃，有部分亦已變紅。

紅葉指數共分A、B、C、D共4級，依次為「極紅、紅、黃、綠」。漁護署在「香港郊野公園」社交平台Facebook專頁發文提醒市民，可選擇人流較少的平日前往欣賞紅葉景致，行程之前亦應留意最新交通資訊。署方特別提到，由於楓香林內有牛背鷺出沒，呼籲市民賞紅時，需減低聲浪。

另外，市民觀賞紅葉期間要守禮，不應攀爬和搖晃樹木，亦切勿用樹枝或行山杖弄傷樹根。同時，因應新冠肺炎疫情，公眾亦要保持社交距離，自己垃圾自己帶走，人車互讓注意安全。

港鐵和九巴因應觀賞紅葉人潮，已開設特別班次，以疏導乘客往返西鐵站及大棠山道涼亭，其中，港鐵的K66S及K66A特別班次，將於周六、日及公眾假期，在朗屏西鐵站附近上車；而九巴68R則於平日在元朗西鐵站開出。