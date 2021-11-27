深水灣驚現「牛奶海」疑遭污染　環團指進食受污海產會致病

深水灣海水疑受污染！有讀者今日(27日)早上11時許，行經深水灣麗海堤岸路時，赫見深水灣及淺水灣交界的海面，竟有起過20米長的大面積的白色污水出現於海面，由於附近一帶長期有泳客帶同小朋友於上址游泳，因此感到十分憂心，於是立即通知東網跟進，希望相關部門盡快處理，以免影響泳客及海洋生態。

讀者鄭先生表示，白色污水相信是從附近一近海獨立屋而來，因為他目擊污水正正沿著獨立屋旁的小梯級從上而下流出到大海。由於不能入內查看，他未知屋內是否正進行任何工程，無法揣測是否有人將污染物傾倒於屋內水渠位置，導致有污水流出梯級，繼而流入海面。他又表示事件發生之際，仍然有不少泳客毫不知情繼續於海上暢泳，由於不知污水是何物，因此十分擔心有人會不慎喝下海水，影響身體，甚至中毒。

有環保人士指出污染物會直接流入大海，污染海洋。海洋中的生物如魚類、貝殼、海產等生物有機會吸收污水中的化學物質，而位處食物鏈頂層的人類進食受污染的海洋生物後恐有機會致病，故促請政府相關部門盡快處理。

翻查資料，海水受污染已非鮮事，過去東網便曾為此作出報道。於2020年7月東網便揭發淺水灣赫蘭道對開海面，布滿大面積的疑似白色油漆，懷疑有人將污染物傾倒在雨水渠導致。