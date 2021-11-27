市民狠批港府限食飯睇戲要打針自私兼擾民　酒樓憂生意跌三成

有傳為推高新冠疫苗接種率，港府正研究擴大「疫苗氣泡」至所有食肆及表列場所的可行性，即考慮要求食肆、健身室、戲院等顧客最少要打1針。有市民表示，若為了追求接種率而作出相關限制是「擾民」及「自私」，除了會影響日常生活，亦沒有尊重市民的意願。亦有酒樓負責人表示，相關政策若出台預計生意會少約30%，憂慮政策對較為年長的茶客造成困擾。

市民陳先生未有接種疫苗，亦沒有安裝「安心出行」，他聽聞政府消息後指出，自己平日有到健身室、戲院及餐廳的習慣，認為政策若出台是「擾民」。他批評，現時香港疫情穩定，沒有大量本地新增個案，但「相反政府的政策是愈來愈收緊，愈來愈為難市民，覺得很難受」。他坦言，即使無法進入有關處所，亦會「堅持唔打針」。對於政府以通關為名而推出各項政策，陳則表示「喺佢(政府)嘅角度值得，但係會犧牲市民嘅私隱同人生自由，我覺得自己畀人犧牲咗，擺咗上枱，但換來嗰樣嘢唔關我事囉」。

市民謝小姐聽聞消息即表示「好麻煩」，認為不是每個人的身體體質皆適合打針，若政策出台會「限制咗其他人去唔同場地嘅自由」。就政府或要處所區分已接種及未接種疫苗的顧客，她提到之前與朋友到卡拉OK已面對相似問題，若擴大至更多處所將甚為不便，認為政府應該尊重市民的選擇，為「谷針」而限制市民生活是「自私，冇諗想過市民嘅感受」。另一市民陳先生則表示，由於自己已打針，但「都打咗喇，冇乜所謂」，但認為政策或會令市民帶來不便。

旺角倫敦大酒樓副總經理蘇萬誠認為，政策若出台初期必有影響，尤其是長者的生活，「佢哋嘅享受，活得快活嘅節目，都係飲茶咋嘛」，若無法豁免，想必長者們會「好辛苦」。他又提到，需要使用安心出行長者可讓家人幫助，酒樓職員亦會協助，「慢慢都會做到」，但接種疫苗則需要視乎該名長者的身體及意向。蘇預計，現時疫苗接種率未有70%，因此若實行生意或亦跌至現時的70%。