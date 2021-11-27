聖若瑟書院升中簡介吸近千家長取經　明年1月接受自行收生報名

2022/23年度中一自行分配學位階段，將於明年1月3日至1月17日接受申請。中西區傳統名校聖若瑟書院歷年出產DSE狀元及榜眼，諾貝爾物理學獎得主高錕亦是校友，該校於今日(27日)舉行兩場實體中一入學簡介會，吸引近千名家長報名出席。校方表示，本年度所有申請者將獲邀參與面試，並於明年2月26日進行，環節包括小組討論，考驗學生分析、批判、解難、創意與溝通能力。

聖若瑟書院主要以英語為教學語言，除中文、中史及普通話課外，所有科目均以英語授課。該校開設5班中一，提供54個中一自行收生學額。校方將於下周一(29日)，在學校網站開放下載申請表格，申請者需於明年1月3日至1月17日，親身或以郵寄掛號信的方式遞交申請表格。

面試將於明年2月26日進行，分為中、英、數三科，以及小組討論共4個環節，各佔25%分數。除了中文科面試以廣東話及普通話考核外，其餘則以英語進行；小組討論考驗學生分析、批判、解難、創意與溝通能力。

校長黃婉芬在簡介會指，該校注重學生的全人發展，不論運動、音樂、藝術、科學、商業，學校均提供資源助學生一展所長。她指，學校每年提供各種遊學團，讓學生增廣見聞，並訓練獨立自主能力，又指學校特別重視學生品格發展，希望培育才德兼備的社會棟樑。

副校長冼家銘指學校將初中的中、英、數拆成小班教學，加固學生學習基礎；高中則提供10個選修科，包括文、理、商，學生可因應個人興趣做選擇。副校長郭迪民則指，學校希望學生具自我學習能力，學校亦注重學生的品德培育，中一起便設立德育及公民教育課程，以講座及工作坊等形式進行。