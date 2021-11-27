教聯會辦機械人大賽　培訓創科人才　逾100學生參與

創科是本港未來發展目標之一。香港教育工作者聯會今天(27日)於理工大學，舉行「科創．起．承」青年科技創新教育計劃初中組比賽，讓學生透過設計和製作機械人互相比併，從中學習科創知識。比賽分「機械人競賽」及「創意機械人」兩部分，超過100名學生參與。

今日舉行的機械人競賽，主要讓學生通過動手設計和製作，將改良的機械人互作比併，而本次比賽的冠軍得主是東華三院李潤田紀念中學；創意機械人則是讓學生在兩足機械人的基礎上，設計8足機械人，冠軍由香港道教聯合會圓玄學院第二中學獲得。大會指，隨着初中組比賽結束，小學組的培訓課程即將展開，並於明年6月進行小學組「機械人競賽」。

教聯會副主席王惠成於致詞時稱，國家政策提到支持香港成為國際創科中心，因此需培養大量科創人才。王續指，計劃的目的是為了向學生提供有系統的機械人課程訓練，讓年輕一代掌握科創知識的重大價值，有效培養學生的科學素養，為香港發展成為國際創科中心儲備人才。

「科創．起．承」計劃由去年10月開始，為高小、初中及高中學生提供不同的培訓課程及比賽，目的為向學生提供有系統的機械人課程學習，讓年輕一代掌握科創知識的重大價值，有效培養學生的科學素養，為香港發展成為國際創科中心積累人才。現階段已完成初中組培訓，共有30間學校900名學生參與。