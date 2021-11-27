懲教署邀精英運動員分享古代競技起源　增在囚青年國民認同

為加強青少年在囚人士的國民身份認同，懲教署去年推出「一切從歷史出發」計劃，並推出一系列活動。該署今(27日)在壁屋懲教所，為青少年在囚人士舉辦1項名為「匯聚運動精神，宏揚中華文化」的文化體驗活動，並邀請了香港精英運動員協會參與。

活動中在囚人士代表先逐一介紹4項中國古代運動競技的起源，包括投壺、木射、踢毽及蹴鞠滾球。及後14名青少年在囚人士與一眾精英運動員同場競技。香港精英運動員協會副會長倪文玲、主席陳念慈，及10名精英運動員等亦有出席活動。

現職懲教主任的退役乒乓球精英運動員于國詩指出，不少現代運動項目皆源於中國，這次活動以部分中國古代運動作為媒介，希望針對青少年在囚人士缺乏對國家觀念認識的問題，激發青少年在囚人士探究中國歷史的興趣，從中加深對國家的情懷及歸屬感。她又鼓勵，青少年多了解與認識國情，對其發展必定有所裨益。

青少年在囚人士阿英(化名)表示，自己在活動中深刻體會到運動員在比賽場上百折不撓的體育精神，感謝精英運動員親身分享成功經歷，令他決心在獲釋後開展有意義的人生。

署方表示，青少年在囚人士可透過活動，了解當代運動項目起源於中國的歷史，以全新的角度認識中華民族源遠流長的歷史及社會文化，有助提升國民身份認同。多名精英運動員亦在活動中，以親身的經歷和體驗勉勵青少年在囚人士，讓參加者明白每位運動員都要克服挫折，屢敗屢戰，自強不息，才能登上頒獎台。