伊院接種站護士疑助親友扮打針呃針卡　營運商時隔4周始通報

由康健國際醫療集團營運的伊利沙伯醫院新冠疫苗接種站，上月疑有護士為親友假扮打針，騙取疫苗接種證明。有報道指，涉事營運商承認知悉事件，正展開調查，政府則表示昨晚(26日)收到懷疑虛假疫苗紀錄的通報，如發現違規會嚴肅處理和跟進。換言之，從事發到通報政府，相隔最少4個星期。

據報，事發於今年10月，該疫苗接種站有1名護士主動要求為1名親友接種新冠疫苗，而非按照正常程序隨機分派護士，並打算假扮接種，協助該名不願打針的親友騙取疫苗接種證明。事件遭揭發後，涉事護士被醫生嚴厲警告，並承認犯錯及提出請辭，但尚未離職。

報道續指，康健國際醫療集團營運總監梁國齡向傳媒表示知悉事件，但暫時沒有證據指控任何人，亦未有報警。公司會就事件進行調查。政府則回應東網查詢指，昨晚收到相關醫療集團有關懷疑虛假疫苗紀錄的通報，有關個案現正調查當中，如有發現違規情況會嚴肅跟進和處理。