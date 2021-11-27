大埔滘潮汐站將重建　設計模仿冰山形態　料2024年完工

香港天文台利用大埔滘潮汐測量站，以監察吐露港的日常潮汐變化並收集數據。不過，由於該潮汐站已運作約60年，天文台於本月初表示，考慮到氣候變化的因素，以及其結構日漸老化，有必要重建該潮汐站。屆時設計會模仿冰山形態，以提升公眾對氣候變化的關注。考慮到氣候變化對海平面的影響等，擬建潮汐站的地台標高將較高於現有潮汐站，土木工程拓展署亦會重建潮汐站的地基結構，並已進行初步環境評審。施工期間，承建商會實施適當的環境緩解措施，擬議工程預計於2022年下半年展開，並於2024年完成。

現有潮汐站位於大埔鐵路碼頭末端，於1961年由拓展署興建，是天文台用作監測吐露港潮汐水平的重要設施，可用以評估大埔和沙田區的風暴潮汐和發放預警，同時監測氣候變化對海平面的長期影響。除驗潮儀外，該站現時亦設有測風儀。

由於運作已久，為延續在同一位置收集的長期潮汐數據，潮汐站將於原址位置進行重建。屆時潮汐站設計會透過模仿冰山形態，提升公眾對氣候變化的關注。而現有潮汐站所在的碼頭地台標高為海圖基準面上4米，擬建潮汐站的地台標高將較高於現有潮汐站，並重建潮汐站的地基結構，以確保其能夠承受擬建潮汐站的荷載。土拓署將同時改善大埔鐵路碼頭現有的設施以配合潮汐站重建後的建築風格，例如更換欄杆和翻新路面板。

土拓署已為工程進行初步環境評審。施工時承建商將根據評審結果和建議進行環境監測，並實施環境緩解措施，例如在水中設置隔泥簾以盡量減少水質污染，土拓署亦會定期巡查工地。