Omicron變種病毒肆虐非洲南部　港府要求抵港先到竹篙灣隔離7天

因應世界衞生組織就變異病毒株Omicron的最新公布，衞生署衞生防護中心今日(27日)表示，明日(28日)起將進一步加強由相關地區抵港的港人檢疫和檢測要求，他們抵港後，必需到竹篙灣檢疫中心檢疫7天，期間每天進行病毒檢測，並由醫護人員監察該人士的健康狀況。完成7天檢疫後才到已預訂的指定酒店完成餘下的強制檢疫要求。政府亦已加強對指定檢疫酒店的監察，確保指定檢疫酒店時刻遵守指定的感染控制要求，並再次提醒檢疫人士打開酒店房門時須謹記關上房間窗戶及佩戴外科口罩。

因應非洲南部爆發B.1.1.529變異病毒株，港府昨日夜晚把博茨瓦納、伊斯瓦蒂尼、萊索托、馬拉維、莫桑比克、納米比亞、津巴布韋列為高風險地區，只容許已完成接種疫苗的港人入境，入境後必需接受21天酒店隔離。有關措施今日生效，明日起，從這些地區及南非抵港的港人必需先到竹篙灣檢疫中心隔離7天並每日檢測。

中心表示，世衞於昨日將B.1.1.529變異病毒株提升為值得關切的變異病毒株並命名為Omicron。此變異病毒株存在大量突變，世衞於11月24日接獲南非通報出現首宗個案。另外，根據歐洲疾病預防及控制中心資料，此變異病毒株為2019冠狀病毒病爆發大流行以來，出現最多突變的變異病毒株，並關注其可能更具傳播力和影響疫苗的有效性，以及可能增加再次感染的風險。根據官方資料，除了本港兩宗個案，Omicron變異病毒株已在多個地區出現，包括博茨瓦納、南非、以色列和比利時。中心已聯絡以色列和比利時衞生當局，以取得當地輸入個案詳情。

至於本港早前於富豪機場酒店確診、涉及酒店內傳播的兩宗Omicron個案，中心已安排由11月11至14日曾入住富豪機場酒店的5111號和5112號房間左右相連的3間房間的人士到竹篙灣檢疫中心進行14天的強制檢疫，暫時未有新增的相關確診個案。

衞生防護中心發言人表示，雖然該非洲南部的八個地區，現時並沒有直航客機抵港，但留意到Omicron變異病毒株已在世界多個地方出現，本港必須嚴陣以待，採取最嚴格的防疫措施，防止該變異病毒株流入本地社區，並不時回顧防疫措施的成效。