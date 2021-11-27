政Whats噏：長壽但不快樂　林正財嘆老友記善終困難

為應付人口老齡化，政府近年積極推廣居家安老計劃。安老事務委員會主席林正財早前喺一個訪談節目中提到，香港嘅人均壽命雖冠絕全球，然而銀髮族活得並唔快樂，而究其原因，就同長者生活欠缺選擇有關。儘管居家安老係一個唔錯嘅解決方案，但礙於港人一啲固有嘅觀念，以致推廣居家安老係有一定難度。

林正財話香港作為先進地區，無論醫療水平、社會福利、以及緊急服務都算唔錯，人均壽命全球最長，表面睇香港嘅老友記一定過得好好。之但係一睇開心指數，香港長者群喺世界嘅排名好低，仲要差過菲律賓。銀髪族之所以鬱鬱寡歡，林正財認為問題癥結在於長者活得無尊嚴，尤其是因退休而失去工作、年事漸高、身體狀況轉差，同時又面對欠缺選擇嘅情況。

所謂欠缺選擇，林正財以醫療為例，指香港嘅長者縱使輪候醫療系統嘅服務，排期有手術做，但去邊間醫院無得揀、醫生亦無得揀，甚至乎生命最後半年，好多嘢都無得揀。林跟住就指出，港人喺醫院離世嘅比率達九成，屬全球最高，而世上其他先進地方只係約五至六成。林強調話九成呢個數字並非好事，意味住人想喺邊度善終亦無得選擇，難聽啲講句「不得好死」。

林正財又指出香港社會流行一種觀念，就係人老咗就必須入老人院、同埋人生最後階段一定要入醫院。之不過老人家係點睇呢？林話數年前安老事務委員會舉辦大型公眾諮詢，所得嘅結果係八成老人家都寧願喺屋企善終，理由係院舍設施無論有幾咁好，始終及不上自己住嘅「狗竇」。林指居家安老雖合乎長者所需，但亦有意見認為政府卸責，推行居家安老只因唔想起咁多老人院啫。

老人要喺醫院善終嘅觀念，究竟係點樣形成呢？林正財話港人有一個「共識」，若果間屋有人過身就係凶宅，影響物業價值。林話呢種想法可謂世所罕見，指歐洲好多城巿嘅屋齡隨時過百年，都唔知有幾多人喺裏面離世，如果咁都係凶宅，都唔知道成為凶宅幾多次！林話香港一方面好摩登，但有啲觀念就好頑固、唔容易改。所以要推動居家安老呢啲大政策，真係要多費唇舌，等巿民明白長者嘅意願，即使佢哋身體變弱時，仍可喺社區同家居得到妥善嘅照顧。