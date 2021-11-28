東方日報A1：鄰居係曱甴屋　綠置居變地獄

「抽到樓係天堂，點知原來係搬去地獄！」今期綠置居計劃首次加入800多伙「租置計劃」回收單位，綠表人士平均花40餘萬已可成為業主，對渴望上車已久的市民極具吸引力。有市民以70多萬元購入將軍澳景林邨一個中層單位，原為家人締造安樂窩，豈料落訂後始發現鄰居長期拾荒，家中堆滿垃圾而滋生大量曱甴，心情直插谷底，大呻中伏。有鄰居批評曾向房屋署多次投訴，但房署懶理問題，只卸責予物業管理公司，3年來飽受煎熬。房署回覆指出租單位如違反相關規定造成衞生滋擾，將以公屋管理扣分制處理。

市民劉先生向本報投訴指，他一家4口現居於公屋單位，較早前經新一期綠置居計劃成功中籤，決定買入租置屋邨回收單位，揀選景林邨景桃樓一個約440平方呎的中層單位。他稱揀樓前房署未有安排「睇樓」，僅提供屋內間隔短片，當時未有察覺異樣，一家以為上車「夢想成真」，能安居樂業。惟早前上門實地視察時發現，毗鄰的單位原來是「曱甴屋」，衞生情況極度惡劣。他狠批房署未有提供足夠資訊，令他對單位附近的情況一直蒙在鼓裏，等同被蒙騙，大呻「中伏」。

他坦言，現時陷入兩難，若果放棄購入單位，已繳付的開支如律師費、按金、裝修費等已近15萬元，損失慘重；若果繼續完成購買程序，他與家人將與「曱甴屋」為鄰，「點揀都死」。他曾多次向房屋署及屋邨管理處投訴及求助，認為房署對於違規租戶應採取公屋扣分制，並非推卸責任，希望房署能盡快解決垃圾屋問題，並批准他延遲交還現時租住公屋單位的期限。

記者昨午到上址視察，甫出升降機已惡臭撲鼻，走廊牆壁上遍布曱甴、地面亦布滿活生生的曱甴以及曱甴屍體，狀甚嚇人，當涉事單位開門時，過百隻曱甴從單位蜂擁而出，並爬到鄰近單位，記者上前拍攝時，多隻曱甴更飛到記者身上。住在垃圾屋對面單位的彭先生原本打算買菜回家煮飯，當看到滿地曱甴時，表示寧願外出用膳，他曾經4次向管理公司及房屋署投訴垃圾屋住戶，但僅獲房署回覆「處理中」。

房委會委員招國偉表示，租置計劃的回收單位因附近單位有人入住，加上疫情緣故，即使曾建議有條件下讓一眾準業主視察單位，亦未有被接納。他又指，租置屋邨的單位分為出租或出售，若是出租單位出現衞生惡劣的情況，房署有權入屋清潔並以扣分制處理。房屋署回覆指，對於出租單位，如違反相關規定造成衞生滋擾，將以公屋管理扣分制處理。在特殊情況下如住戶自理能力有問題，房署在可行情況下會提供適切援助。

大埔富亨邨早前亦驚現「曱甴屋」嚇煞街坊，每次清潔都會令大量曱甴逃出涉事單位，湧出走廊及爬入鄰居單位，場面極為恐怖，由於該單位已出售，居民求助無門，幸最終有私人滅蟲公司自發免費為曱甴屋滅蟲。

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