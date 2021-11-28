芝麻灣未停開墾　眾部門毫不着緊

南大嶼郊野公園內芝麻灣一帶去年起被發現有約1萬平方米叢林被砍伐及夷為平地，惟涉事者最終僅被罰500港元了事。一年過去，東網發現平整土地工作依舊，開墾範圍更進一步擴大。規劃署回覆確認，有關地點小部分屬於「綠化地帶」，需要向城規會申請，但規劃署及城規會並沒有收到有關規劃申請。而地政總署、環境保護署及漁農自然保護署則同指，雖接獲投訴，但由於屬私人地段，郊野公園土地用途規限並不適用。有環保團體批評政府部門互相推波，懶理郊野公園遭破壞情況，「先破壞後建設」開墾土地，然後申請改劃用途，促政府加強監察。

大嶼山芝麻灣郊遊徑附近一帶曾於2019年底被發現懷疑遭非法砍伐及平整土地，波及面積達約1萬平方米，漁護署接獲投訴，巡查後發現該處雖然曾進行樹木砍伐及土地平整工程，但因受影響範圍涉及南大嶼郊野公園內的私人土地，不適用於《郊野公園及特別地區規例》，故最後只能就小部分政府土地樹木砍伐受影響提出檢控，涉事人士至今年6月2日僅被法庭判罰款500港元。

事隔半年，本報再發現有關平整土地工作未有暫停，砍伐面積不斷擴大。涉及的土地位於十塱營地附近的芝麻灣郊遊徑入口旁，被發現有挖掘機進入地盤範圍，現場所看，原本綠油油的樹林變成光禿禿一大片，小部分更波及南大嶼郊野公園範圍，目測約5至6個維園足球場大。深入樹林的一端仍有不少斷木遺留在現場，貌似開墾工程仍未完成。

根據網上衞星圖片，2018年該處的土地仍是一片綠油油茂密的叢林，與現時光禿禿一片的土地相差甚遠。有村民透露該處為私人地段，自2019年已被開墾，至今年中也曾目擊有挖掘車進入該處平整土地。另有傳該處打算發展露營車，相信開墾範圍仍持續擴大中。

規劃署回覆指，有關地點大部分被劃作「郊野公園」地帶，但亦有小部分劃作「綠化地帶」，位於「郊野公園」地帶內的部分，所有用途和發展均須取得郊野公園及海岸公園管理局總監同意，但毋須經城規會批准。而「綠化地帶」一般而言不宜發展。規劃署及城規會並沒有收到任何涉及有關地點的規劃申請。

地政總署回覆指，離島地政處曾接獲相關投訴，但由於查詢的私人地段屬舊批農地，沒有用途限制，因此有關情況並無違反地契條款。漁農自然護理署回覆指，受影響範圍涉及南大嶼郊野公園內的私人土地，有關《郊野公園及特別地區規例》及《林區及郊區條例》的限制均不適用於私人土地。

環保署亦回覆指，曾於去年1月、2月及11月共接獲3宗相關投訴，環保署人員曾進行9次巡查，發現該處有砍伐樹木及翻土的痕迹，但沒有發現非法棄置建築廢物、亦沒有違反《廢物處置條例》或其他環保條例的情況。

環保觸覺研究主任劉加揚指出，郊野公園內的私人土地並非完全無王管，因郊野公園內所有發展均須取得郊野公園及海岸公園管理局總監同意，「例如有任何機械若想進入地盤開工，必然需要經過郊野公園入去，必須向總監申請！」

他批評各部門互相推卸責任，令問題越捲越大，擔心當地會步其他破壞環境的先例後塵，以先破壞後建設方式逐步開墾土地，然後申請改劃用途，促部門加強監察，若發現違規如霸佔官地、斬樹或開闢道路等，應迅速執法，阻止被破壞土地面積擴大。