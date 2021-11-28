景林邨女住戶長期拾荒　懶理勸告害慘街坊

葉太亦準備了掃把，以處理走廊的曱甴。

「垃圾屋」問題除了令準業主面對兩難外，更使同層及上下層鄰居苦不堪言，叫苦連天。多個住戶均指出垃圾屋令衞生變得惡劣，經常有曱甴飛入單位內，嚴重影響生活。

住在「垃圾屋」旁的葉太見到大量曱甴時，已能「熟練地」提着掃把處理，惟曱甴數量驚人，獨力難支，花近一小時才能減少活蟲的數量。葉太指，過去30多年未見如此驚人的狀況，直至近3年，垃圾屋女住戶搬至，令她飽受曱甴困擾，最近更有木蝨爬入家中。她稱，經常看到該女住戶在垃圾桶內收集垃圾，並已多次斥責該女住戶，勸她改善單位內衞生情況，惟女住戶僅以單位內的衞生與她無關回應。

葉太表示，即使在門邊已加裝防蟲膠，亦未能完全堵截曱甴入屋，每星期花費數十元購買除蟲劑，令她的經濟壓力增加。而走廊的惡臭更令患高血壓的她，情緒經常低落，「每日返屋企都忟憎」。

居於垃圾屋下一層的梁女士指，即使關了全屋窗戶，每天早上仍有十多隻曱甴鋪在家中地上，不少曱甴從抽油煙機進入屋內。

已購置單位的葉太與梁女士均指大廈樓齡已30多年，單位內亦有不少問題，本來打算裝修，卻因垃圾屋的衞生問題，而遲遲未能成事，她們均希望房屋署盡快處理問題，使他們能盡快裝修與安居。