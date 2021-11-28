租置屋回收單位勁搶手　最平14萬

今期綠置居計劃最受矚目的是新項目鑽石山啟鑽苑，屬市區靚盤，價格較為高昂，房委會同時推出約815個租置屋邨的回收單位，遍布38個屋邨，以市價一五折至一八折發售，售價僅約14萬至101萬元，吸引不少綠表居民執平貨，至今已售出330個單位。而今期位於黃大仙東頭二邨振東樓6樓07室的「租置樓王」於綠置居開售首日已被「搶走」。

房委會為了增加租置屋邨的出售率，今期綠置居計劃首次納入租置回收單位一同發售，讓其他綠表人士有機會購買單位。其中「租置樓王」為黃大仙東頭二邨振東樓6樓07室，實用面積544平方呎，售價僅101.8萬元，開售首日已被選購。

最便宜的單位為屯門良景邨良俊樓2樓06室，實用面積150平方呎，只需14.43萬元即可入手，首期最低繳付5%，即約7,200元便可成功「上車」做業主，此單位截至昨日仍未售出。而將軍澳景林邨合共推出45個租置屋回收單位，截至昨日共售出12個單位，未有「撻訂」。

房委會表示，租置計劃回收單位為以「現狀」出售，即按單位目前的實際情況和狀況出售。而關於此等回收單位的實際情況和狀況，以及裝置和裝修物料或設施及設備的質量和適用性，房委會不作任何明示或暗示的保證或陳述，故買方不得就其缺陷提出任何索償。