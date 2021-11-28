Dr.東：調節日常生活飲食習慣　減緩脫髮速度

一頭濃密的頭髮為男士帶來自信，不過脫髮問題似乎是宿命，不論是中年抑或是年輕一輩，似乎也躲不了。從中醫角度解構，有脫髮問題的年輕男士常見兩種症型，包括肝鬱型及脾濕型，可循調節日常生活飲食習慣，來減緩脫髮的速度。不過年輕男士屢見心急火燎，向中醫求醫後，便冀望頭髮可迅速「立地生根」。註冊中醫師提醒，脫髮患者應最少堅持治療3至6個月，特別是毛囊中無髮根者更需要時間恢復。

註冊中醫師邱宇鋒指，男士出現脫髮的原因，有先天及後天兩類，先天因素指遺傳，以及隨着年齡增加而引致，一般在30至40歲後發生，原因與先天精髓不足有關，後天的治療可起到部分幫助，或者可減慢脫髮進展。

後天因素則多見是由於精神壓力、飲食不節、缺乏休息，久病耗損等原因，令頭皮健康狀況也隨着變差。邱宇鋒說，患者多數無家族脫髮史，開始發病的年紀可以早至20歲出頭。

脫髮危機突襲年輕男士常見兩種症型，邱宇鋒解釋，肝鬱型的男士因精神壓力過大，容易焦慮緊張，導致脫髮開始位置多在頭頂，呈「地中海」形分布，範圍逐漸擴大。另一症型為脾濕型的男士因飲食不節，或過量進食肥膩刺激食物，令身體積聚濕熱，兼妨礙脾胃運化，他們脫髮的位置由前額兩側開始，呈「M」型分布，髮線逐漸後移，頭油分泌增多，頭皮光亮容易痕癢，頭髮容易扁塌。

兩種症型的治療方法不一，肝鬱型的男士易心急，邱宇鋒說曾接觸一名年約30歲的男士來求診，對方期望一至兩個月內便可滿頭烏絲，但毛囊也有生長周期，過度緊張急於求成，反而影響情志不舒。他建議，此症型男士宜注意鬆弛減壓，調整對待事物的態度，學習自我鬆弛，多做運動鍛煉身心，保持充足睡眠，飲食清淡。至於脾濕型的男士則可先循日常調攝入手，戒食辛辣煎炸、炒爆、油膩食物，以及含糖量高的食物。

邱宇鋒續說，在行醫過程中，無論何種證候，甚至脫髮原因經診斷屬於非病態的生理性脫髮時，中醫都十分強調醫患溝通，良好的溝通有助釐清很多對脫髮的不必要疑慮和誤解。此外，由於脫髮會影響儀容，對患者有機會造成負面情緒，而這些情緒又會進一步加重身體失調。