羅致光指統計處低估港人預期壽命　料平均近百歲籲買年金

根據政府統計處資料，2020年出生的男嬰會活到82.90歲，女嬰會活到87.95歲，但勞工及福利局局長羅致光今日(28日)於網誌表示，這個「預期」是非常低估了這批男嬰的未來平均壽命，原因是他們往後的死亡率很大可能會較2020年時同齡的死亡率為低。羅認為，如果死亡率下降趨勢持續，有關男嬰粗略估計都應該接近100歲了，到2090年，70歲退休的可能性非常低。

羅致光指，未來22歲大學畢業生要平均工作50年，社會須思考香港的教育方向。另外，他粗略估計，2020年65歲以上男士未來的平均壽命會超過90歲。他續解釋，若一名相關男士在巿場只購買一份到90歲屆滿的年金，其生活開支就有逾過半的機會在90歲以後無以為繼，建議市民購買一份終身的公共年金。同時，他指出，女士的平均壽命較男士多了5年，若太太沒有退休金或強積金，丈夫便應為她們買多一份年金。

羅致光已非首次呼籲巿民買年金，而在本港面對人口老化問題，退休保障及安老政策一直為人詬病，扶貧政策更被指愈扶愈貧的情況下，有關年金計劃的呼籲，早被批評是將退休問題卸責巿民。