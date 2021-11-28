伴愛隊落乙組　死忠照場場打氣：最緊要球員聽到

儘管愛隊已降班落乙組，但球迷會會長Eric仍堅持比賽時到球場打氣。

「Come on Tuen Mun！」偌大的足球場，只有Eric一人在搖旗打鼓唱歌，為場上比賽的球隊打氣。球隊不是班霸，而是早已自本港頂級聯賽降班的地區球隊。Eric的夥伴Bosco雖沒有聲嘶力竭的吶喊，卻默默的在場邊拍照並在社交平台宣傳，他們在告訴別人自己喜愛的球隊仍在，也告訴球隊，支持他們的人仍在。

屯門曾在香港頂級足球聯賽參賽，但今日卻已降班至第三組別的乙組。在低組別的比賽，即使是免費入場，都不會有太多觀眾，更遑論是打氣的球迷，但在屯門的比賽，不論是在區內的主場賽事，或是在別區的作客比賽，大部分時間都會見到球迷會會長Eric的身影，以及他在場內懸掛支持球隊的不同橫額。

當屯門仍是頂級聯賽份子時，起初並未有球迷會，Eric說自己算是創會成員，即時是約9年前，「我嗰時只係幫吓手、執頭執尾，最初可能只係覺得（在球場打氣）好玩，先join埋一齊。」

好景不常，屯門之後降班，即使是地區球隊，球迷亦逐漸流失，「我都理解嘅，有時球迷唔想嚟睇場波，場場嚟睇睇都係被人大抄嘅，無癮囉。」

儘管如此，Eric仍堅持差不多每場都會到場打氣，即使現在只有自己肯出聲、即使球隊現身處低組別賽事，不代表Eric不會認真看待會務，「一係唔搞，一搞就要搞到最好。」他仍會在球場打鼓打氣、搖旗高聲唱歌。

當初入會是因為好玩，但今天雖然人丁單薄，Eric還是在球場找到樂趣，「頂級聯賽嘅好玩係有一班人，依家係同球員接觸多啲」，是另一種玩法，在不同的角度享受。

他認為回歸基本，打氣團存在的目的就是鼓舞球員，「幾百人、幾千人聲勢一定浩大，就算剩低一個，一樣無問題，最緊要球員聽到。」他說曾有球員告訴自己，「其實跑唔郁啦，但聽到鼓聲，跑唔郁都繼續跑落去」，那一刻他就覺得自己的辛苦都是值得，「只要你覺得件事係正確，有人欣賞你，已經值得繼續做。」

Eric在球迷會不收分文，但工作卻真的是辛苦，「精神消耗唔會少得過球員」，因為除了在球隊作賽時為打氣外，Eric每場比賽都要提早到達球場懸掛打氣旗幟，球迷會亦會在社交網站即時更新戰況、比賽後會撰寫賽後報告，間中亦會有職球員的訪問文章，而球迷會涉足的，不只是男子隊賽事，更包括女子隊的比賽。

面對如此多的工作，幸而球迷會不只有Eric，仍是中學生的Bosco是來屆DSE考生，年紀輕輕的他加入球迷會已有5年，他更是在球隊降至乙組才入會，「球隊去到低組別之後看得多咗」，他說是因為受球隊團結的精神吸引，「我真係好鍾意呢隊波。」

今日Bosco是球迷會的骨幹成員，會在球場拍照，及協助更新戰況如出場陣容，但原來起初Eric也是用了一段時間考驗Bosco才讓他接手工作，「不想其他球迷貪一時三分鐘熱度，口頭話願意幫手，玩咗兩、三次就話好悶唔玩就算，因為對我們嚟講，呢個係好重要嘅對外窗口。」

仍然有人會關注球隊，就是Eric及Bosco維持在社交媒體做這麼多東西的原因之一，「真係有一班人喺度默默關注，佢哋未必可以場場嚟到，但係會問我哋戰果係點」，因此Eric說球迷會將推出會員卡計劃，除統計持續支持的球迷數量，也希望透過與區內小店合作，希望長遠做到球隊與社區連結。

最令Eric及Bosco堅持的原因，是球隊對他們也有愛。Bosco說職球員都當他們是家人，球隊做冬團年都會邀請他們出席，連自己身穿的球衣也是隊隊特意訂做，Eric就感覺身處球隊大家庭中，「著起屯門件衫就係一家人，呢隊波係我第二個屋企，每一次去睇場波我就好似返屋企。」