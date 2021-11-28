維港海濱首次引入無欄杆式設計　料今年底開放

港府持續改善海濱一帶環境，並朝著建造世界級海濱長廊目標進發。其中維多利亞海港景觀亦聞名世界，發展局局長黃偉綸今（28日）發布網誌，提到維港海濱首次引入完全無欄杆的梯級式沿岸設計，並預計於今年底於「水上活動及康樂主題區（第二期）」和銅鑼灣的「活力避風塘主題區」開放，主打以臨海而坐模式，讓所有人無阻隔地欣賞維港景色。

發展局指出，炮台山的「東岸公園主題區（第一期）」自今年9月底開放，該場地擁有本港首條於維港內正式向公眾開放的防波堤，並引入無欄杆設計。海濱事務委員會主席吳永順指出，海濱無欄杆式設計於世界各地海濱城市非常普遍，例如澳洲悉尼海港、丹麥哥本哈根、挪威奧斯陸、瑞典斯德哥爾摩和意大利威尼斯等。

由於擔憂外界對無欄杆式設計或會構成危險，吳表示會以「四部曲」推出不同設計，包括「可拆式欄杆設計」、「斜坡海堤石壆設計」、「無欄杆防波堤」，以及「梯級式沿岸設計」。首兩個設計分別已經於灣仔「水上活動及康樂主題區（第一期）」，以及荃灣海濱海堤應用；其中「無欄杆防波堤」則位於「東岸公園主題區（第一期）」，兩邊均沒有欄杆，只有斜坡。

至於第四部曲是則是無欄杆的「梯級式沿岸設計」（海岸堤階），將會用於位於灣仔的「水上活動及康樂主題區（第二期）」和銅鑼灣的「活力避風塘主題區」。黃指出，海岸堤階式的設計，讓遊人可以拾級而下親近水體，同時可變身看台讓市民觀看水上活動或其他表演。

吳永順又指出，「四部曲」有參考外國的安全經驗，例如會在防波堤不同位置張貼安全告示，並提供救生圈等設備；在管理方面，除了場地保安，防波堤亦特設專屬保安24小時巡邏。