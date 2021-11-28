8日兩機組人員確診　英航停飛港減送檢風險　至少10航班取消

英國航空連續兩個周六均有1名機組人員於香港確診，同機其他機組人員須檢疫。根據機場管理局網頁顯示，英國航空今日（28日）至周二（30日），共10班來往香港及倫敦希思路機場的航班已取消。英航回覆指，檢討有關航線營運要求後，決定暫停飛往香港。據指，英航此舉是減低更多機組人員被強制檢疫的風險。

英航發言人回覆東網查詢時，確認已暫停航班至本月30日。英航指，檢討有關航線營運要求後，決定暫停飛往香港的航班，並向受影響顧客致歉，將聯絡他們提供其他選擇。

衞生防護中心發言人指，由於英航於本月20日及昨日(27日)飛抵香港的航班（BA027）各有1名機組人員抵港時，在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測驗出病毒，經確認後屬外地確診。據流行病學調查，同機其他機組人員被界定為密切接觸者，須送往檢疫中心接受檢疫。根據紀錄，本月20日抵港航班的機組人員已獲所屬國家政府代表安排閉環運輸，安排送返其居住國家。