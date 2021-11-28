Omicron可突破性感染　港專家籲免疫缺損人士注意

Omicron新冠變種病毒來勢洶洶，引起全球廣泛關注。香港大學病毒學專家金冬雁上周六（27日）接受內媒訪問指，該變種病毒有突破性感染能力，即打了疫苗仍染疫，這是後續需要關注，存在免疫缺損的人士需要特別留意；但指現在判斷會否引起大流行則為時過早。

對於Omicron這麼快被列為「需關注變種病毒」，金冬雁稱是因為其突變比較多，而且有證據表明過去曾染疫的人仍會被感染，加上在南非已出現小規模爆發，推測該變種病毒有一定傳染性及免疫逃逸能力。他認為，應注意此變種病毒，但說它有多可怕，或說它一定會引發大流行，現在來說是過早判斷。

金冬雁提到，此前的新冠變種病毒Alpha和Gamma的免疫逃逸能力比較強，但它們在與Delta競爭中未有佔優，故Omicron會否取代Delta變種病毒成為主流，目前沒有答案。他認為，Omicron及時引起關注，如果各國積極採取措施，仍有可能堵截住該變種病毒。他提到香港的個案，通過早期發現打斷病毒傳播，讓其走進死胡同。

金冬雁又指，接下來迫切需要在各國進行病毒基因測序，摸清Omicron在各國的傳播程度。他認為，不只是愛滋病人，其他存在免疫缺損的人士亦需要注意，如有器官移植需要服用抗排斥藥物的人、有腫瘤服用免疫抑制劑的人等。他指出，這些人因免疫力弱病毒在體內的突變速率加快，會出現很多突變，故各國要採取更積極的措施保護他們，包括優先為其接種加強針、檢測其抗體等。