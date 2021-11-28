支援殘疾人士經常開支增66%　羅致光料增近8千康復服務名額

羅指，政府在21/22年度康復及醫務方面的經常性開支，較17/18年度增加66%。

本地殘疾照顧及康復服務需求增加，勞工及福利局局長羅致光今日(28日)出席國際康復日活動時致詞，指政府在本財政年度支援殘疾人士康復服務的經常性開支，較2017/18年度增長66%，又料政府在2020/21年度至2027/28年度將新增7,800個康復服務名額。

羅指政府一直重視殘疾人士需要，故在推動傷健共融社會及加強殘疾人士康復支援方面，採取多管齊下措施。他指政府對殘疾人士康復服務承擔可見於經常性開支增長，在2021/22年度康復及醫務社會服務方面的經常性開支，包括綜援及其他福利金相關款項約為107.1億港元，較2017/18年度的64.5億港元增加66%。

至於在發展康復設施方面，政府料在2020/21年度至2027/28年度將新增7,800個康復服務名額，便已在44個發展項目中預留處所，當中在觀塘及小欖的旗艦項目已先後落成，提供2,200多個康復服務名額，包括1451個住宿服務，及776個日間訓練及職業康復服務名額。

他強調政府會繼續物色適用地點興建處所，提供康復服務設施，亦會在2021-22年度，將長期院舍照顧、日間康復及學前康復服務等規劃比例，納入香港規劃標準及準則，期望可壓縮服務輪候時間。