城規會否決大欖郊園邊陲建骨灰龕　稱無法證明發展不影響生態

本港骨灰龕位短缺，有發展商去年嘗試向大欖郊野公園附近土地「埋手」，入紙興建靈灰安置所，惹來極大回響，城市規劃委員會最終在上周五(26日)開會時否決決定，據指由於申請人無法證明發展安置所，不會影響郊野公園的生態與景觀。

城規會轄下的鄉郊及新市鎮規劃小組委員會在上周五開會，審議有發展商申請把位於元朗大欖隧道附近的一幅面積5,400平方米的土地，由一塊「久被棄耕的農地」，興建成4幢樓1至4層的高靈灰安置所，提供不多於2萬個骨灰龕位。委員會最終拒絕申請，會議文件中指據指規劃署認為申請人無法證明，發展不會對毗鄰大欖郊野公園產生景觀及生態問題。另外，漁護署亦向規劃署提交意見，指發展或令現時作為大欖郊野公園的緩衝帶消失，繼而影響大欖涌郊遊徑。

去年8月發展商遞交申請後，隨即惹來社會爭議，當時有環保團體指發展商在該處傾倒泥頭、平整土地，以「先破壞，後發展」的方式增加獲批更改土地的機會，擔心若相關申請獲批，將開壞先例，呼籲公眾去信城規會反對，最終收集到6000多份反對信。