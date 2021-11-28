機管局斥資半億研無人駕駛系統　料2024年以自動巴士接載旅客

香港機場管理局近年積極發展無人駕駛車輛，並將技術運用於機場運作。機管局投放約 5,000萬港元發展無人駕駛技術，包括發展無人駕駛拖車、無人駕駛巡邏車及測試無人駕駛巴士，以提升機場營運安全、保安水平及交通配套。其中無人駕駛巡邏車已於今年9月底開始執行巡邏工作，並預計於2022年第三季起於機場禁區分階段測試無人駕駛巴士，在禁區內接載機場員工到不同的地點工作，目標於2023年正式投入運作。

機管局於網站表示，機管局預計於明年第三季起於機場禁區分階段測試無人駕駛巴士，並就無人駕駛與運輸署及民航處定期溝通，為未來於非禁區範圍行駛做好準備。該局計劃將無人駕駛系統應用至航天走廊，預計於2024年透過無人車接載旅客往返機場、航天城及港珠澳大橋香港口岸，計劃亦包括將服務延伸至東涌市中心，提升來往機場的交通配套。

至於無人駕駛巡邏車，由於機場禁區邊界的巡邏工作由機場保安人員負責，但該車能以每小時10公里的速度，24小時行走跑道南路其中一段1.5公里的路段，更能在惡劣天氣下如颱風吹襲時工作。一架無人駕駛巡邏車配備3個雷達、8個鏡頭及全球定位系統，可透過影像分析技術，自動偵察是否有人進入警告範圍，以及發出相關警示予入侵者和警衞。

機管局指，目前機場有2部無人駕駛巡邏車進行日常巡邏，未來會增加至4部，預計今年12月起將增加巡邏範圍至禁區內的北環路。